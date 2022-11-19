Аналитики букмекера предсказали первый тур группового этапа Чемпионата мира

Уже в это воскресенье начнется самый долгожданный праздник для всех любителей футбола! Специально к этому событию главный спонсор спортивных эмоций предлагает прогноз на первый тур группового этапа Чемпионата мира! Мы собрали интересные матчи, достойные вашего внимания!

Матч Сенегал — Нидерланды состоится в понедельник, 21 ноября, на стадионе «Аль-Тумама.

Голландцы на чемпионате Европы прекрасно провели групповой этап, набрав максимально возможное количество очков, что не скажешь о плей-офф. Коллектив уступил далеко не самому сильному сопернику — сборной Чехии. После такого Нидерланды определенно должны быть мотивированы на успешное выступление в Катаре.

Сенегальцы, в свою очередь, впервые выступили на мундиале в 2002 году и дошли до четвертьфинала. На Кубке африканских наций дела у Сенегала идут намного лучше, ведь в прошлом году они впервые в истории стали чемпионами. Однако стоит учесть, что звезда коллектива – нападающий сборной Садио Мане не примет участия на Чемпионате мира: 30-летний форвард не оправился от травмы малоберцовой кости.

Компания 1XBET предлагает за победу голландцев 1.61 коэффициент, за Сенегал 6.3, ничья оценивается в 3.86.

Также отметим, что на этот матч действует акция СТАВКА БЕЗ РИСКА, где в случае неудачи можно вернуть фрибеты.

Уже 23 ноября состоится матч Франция – Австралия.

Франция является чемпионом прошлого ЧМ. В 2018 они забрали главный трофей в России, выиграв в финале Хорватию. Теперь сборная постарается повторить успех на территории Катара, однако не подействует ли на них проклятие чемпионов ЧМ? Ведь начиная с них, победивших на ЧМ-1998, чемпионы мира проваливают следующий турнир. Но это правило работает только на европейские сборные. Бразильцы, выигравшие в 2002-м, на следующем Чемпионате мира дошли до 1/4 финала. При этом нужно отметить, что французы без проблем справилась с отборочным этапом, добившись пяти побед при трех ничьих.

Сборная Австралии не лучшим образом выступил в рамках третьего отборочного этапа, заняв лишь третье место в группе В, поэтому вынуждена была отправиться сначала в четвертый этап, в котором со счетом 2-1 выиграла у ОАЭ, а потом и в стыковой матч с Перу, который получился еще более сложным.

Аналитики компании 1XBET считают фаворитом встречи Францию, за их победу коэффициент составляет 1.26, за победу соперников 12.5! Ничья оценена в 6.1. Те, кто верят в проклятие победителей ЧМ, можно рискнуть!

24 ноября встретятся Бельгия – Канада.

А не прошло ли свой пик золотое поколение сборной Бельгии? Ведь вечные фавориты никак не могут выйти в финал. Ответом будет ЧМ, который, пожалуй, последний шанс сборной оправдать надежды своих болельщиков. На прошлом мундиале «красные дьяволы» завоевали бронзу. В Катар команда Роберто Мартинеса тоже едет решать высокие задачи.

А если говорить про сборную Канады, команда пробилась на чемпионат мира впервые с 1986 году и второй раз в истории. Прошло 36! лет! В составе канадской сборной хватает талантливых игроков. На выходе в групповой этап «кленовые листья» отлично сыграли и показали хорошие результаты!

Главный спонсор спортивных эмоций предлагает 1.51 коэффициент за Бельгию и 6.5 за Канаду. Ничья оценивается в 4.5.

В последний день первого тура, 25 ноября, сыграют Бразилия – Сербия.

Аналитики компании 1XBET считают сборную Бразилии одним из главных фаворитов Чемпионата мира. Они пять раз становились чемпионами, однако последняя победа зафиксирована 20 лет назад. Есть мнение, что команда Тите достаточно зрела для того, чтобы претендовать на трофей мундиаля. Одним из таких игроков Чемпионата является Дани Алвес, которому 39. Отметим, что самый титулованный футболист мира теперь стал амбассадором 1XBET!

Сборная Сербии недооценена со стороны экспертов, так как сборная вышла в групповой этап на первом месте. Сейчас они поставили перед собой задачу-минимум – выйти из группы. Однако если сербы смогут выиграть бразильцев, то это станет для них серьезным подспорьем в дальнейшей борьбе.

Компания 1XBET считает фаворитом встречи Бразилию, за их победу коэффициент 1.47, за сербов 7.1. Ничья – 4.6.

Отметим, что ставки на групповой этап ЧМ участвуют в акции АВТОБУМ 2.0 от 1XBET, где у каждого казахстанца есть шанс выиграть один из девяти Lexus и крутую технику! К тому же, именно за игры Чемпионата мира главный спонсор спортивных эмоций дает 2Х билетов, которые увеличат ваши шансы стать победителем! Итоги акции пройдут в начале декабря, успейте принять участие! К новым победам на новом авто!