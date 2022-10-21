«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Нагучева на матч 13-го тура АПЛ 22 октября

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22 октября в 19:30 по московскому времени в рамках 13-го тура чемпионата Англии встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев.

В какой форме «Челси»

После назначения Грэма Поттера на пост главного тренера «Челси» «аристократы» провели 6 встреч, в которых ни разу не проиграли. На данный момент у синих 5 побед подряд. Успех пришелся на игры с «Кристал Пэлас» (2:1), «Вулверхэмптоном» (3:0) и «Астон Виллой» (2:0) в чемпионате, а также в обоих противостояниях с «Миланом» в Лиге чемпионов (3:0 и 2:0). Сейчас «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера – «Арсенала» – на 8 очков. В Лиге чемпионов «аристократы» лидируют в своей группе, правда, опережая ближайшего преследователя всего на один балл.

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

В турнирной таблице чемпионата Англии манкунианцы идут следом за «Челси». В активе подопечных Эрика тен Хага 16 очков в 9 турах. Последними играми «Юнайтед» в АПЛ стали матчи с «Манчестер Сити» (3:6), «Эвертоном» (2:1) и «Ньюкаслом» (0:0). В Лиге Европы «Юнайтед» занимает вторую строчку в своей группе, отставая от «Реала Сосьедада» на 3 очка. При этом манкунианцы победили в двух последних играх турнира, обыграв в них кипрскую «Омонию» (3:2 и 1:0).

«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

Команды не могут выявить победителя в очном противостоянии на протяжении 4 игр подряд. В прошлом сезоне они дважды сыграли вничью со счетом 1:1, а в позапрошлом и вовсе не отметились забитыми мячами, сыграв оба раза по нулям (0:0 и 0:0).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» 22 октября

Второй тайм результативнее первого за 2.05

У меня нет сомнений, что «Манчестер Юнайтед» пока не нашел своей идеальной игры, хотя показалось, что во втором тайме она прорезалась, что тогда «Сити» просто бросил играть. Теперь матч против «Челси» – команды намного более циничной в домашних матчах. «Юнайтед» постарается быть очень осторожным, и первый тайм уйдет на престрелку. Дома лондонцы крайне уверенно выиграли несколько матчей и пока складывается впечатление, что Грэм Поттер нашел с командой общий язык. Думаю, во втором тайме предстоящего матча будут голы, и он будет результативнее первого, в котором никто не хочет рисковать.

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