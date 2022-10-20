БК PARI запустила викторину перед боем Петра Яна с призовым фондом 221 000 рублей

Букмекерская компания PARI запустила специальную акцию в преддверии турнира UFC 280, в рамках которого амбассадор компании, боец Петр Ян схлестнется с Шоном О’Мэйли. Клиентам и поклонникам смешанных единоборств предложено ответить на семь вопросов об атлете и выиграть фрибет.

Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на специальной странице викторины, и затем ответить на все семь вопросов о Петре Яне, его профессиональной карьере и биографии. После этого клиентам потребуется сделать ставку на любое событие на сумму не менее 1000 рублей с любым коэффициентом. Важное условие — событие должно состояться до 23:59 мск 22 октября, и пари, заключенное на него, должно также быть рассчитано до конца указанного дня.

Общий призовой фонд составляет 221 000 бонусных рублей, при этом каждый победитель акции получит по 2210 фрибетов. Всего победителей может быть не больше 100 участников викторины.

22 октября Петр Ян встретится с американцем Шоном О’Мэлли. Бой в рамках UFC 280 состоится в Абу-Даби и начнется не раньше 20:00 по московскому времени. Поединок пройдет в легчайшей весовой категории.