Продлят ли «Зенит» и «Ростов» свою беспроигрышную серию в РПЛ? Аналитики не верят в клуб Карпина

«Зенит» и «Ростов» – единственные клубы РПЛ, которые после десятого тура не имеют ни одного поражения в сезоне.

На то, что питерцы продлят серию как минимум до 13 матчей аналитики букмекерских контор дают около 72%. В ближайших турах действующий чемпион сыграет с «Ростовом», «Факелом» и «Пари НН».

Во многом поэтому на 13 матчей без поражений от ростовчан дают всего около 18%. Справедливости ради отметим, что «Ростов» смог вырвать ничью в двух из трех последних личных встреч с «Зенитом».

«Зенит» выиграл шесть последних игр в чемпионате. На то, что серия продлится как минимум до девяти матчей дают 40%.