TOP DOG и Olimpbet проведут трехдневный фестиваль кулачных боев в Сочи

С 23 по 25 сентября в игорной зоне «Красная Поляна» на RED ARENA пройдет самый масштабный турнир кулачных боев в истории России – TOP DOG 16. Закроется трехдневный фестиваль концертом Элджея и Федука. Генеральный партнер промоушена и турнира TOP DOG 16 – букмекерская компания Olimpbet.

23 сентября пройдет церемония взвешивания, а 24 сентября – главный турнир. Для масштабного фестиваля TOP DOG подготовил крутой кард. В главном бою вечера чемпион полусреднего веса Денис Погодин будет отстаивать титул в поединке против Адилжана «Адоса» Сандибекова. В соглавном бою встретятся Александр «Север» Северин и Тимур «Доктор» Акаимов. В случае победы «Север» станет обязательным претендентом на титул в среднем весе и получит право драться за перстень. Всего в карде будет 15 поединков, на них уже можно поставить в линии Olimpbet.

25 сентября фестиваль кулачных боев закроется масштабным концертом TOP FEST, главными хедлайнерами которого станут Элджей и Федук. Выступление также пройдет на RED ARENA.