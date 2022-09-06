Алексей Гасилин сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Шахтер»

Бывший футболист сборной России U-17 и санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин, ныне выступающий в составе медийного клуба «Амкал», сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Шахтер» в первом туре группового этапа ЛЧ.

«Раньше эти две команды никогда не пересекались ни в одном футбольном турнире. „Лейпциг“ начал сезон Бундеслиги довольно неважно, всего одна победа, две ничьи и два поражения! Последнее поражение от „Айнтрахта“ (0:4). Хоть „РБ Лейпциг“ и владел мячом больше времени, но не нанес ни одного удара в створ! Зато до этого в Кубке Германии разгромил команду Северной региональной лиги (IV Бундеслиги) „Тевтония Оттензен“ (8:0). Конечно, нельзя не отметить, что уровень соперников был значительно ниже, а на своем уровне „РБ Лейпциг“ пока смотрится весьма средне, хотя в предыдущих сезонах занимал лидирующие строчки. Хотя у подопечных Тодеско выстроена хорошая линия атаки – Нкунку, Вернер, Андре Сильва, но реализовать многие моменты не получается. „Лейпцигу“ нужно не только включаться в игру в Бундеслиге и возвращать себе былой авторитет, но и выйти из группы в Лиге чемпионов. А их соперники, помимо „Шахтера“, на минуточку – „Реал“ и „Селтик“! „Лейпциг“ не упустит победу над „Шахтером“, потому что дальше будет куда сложнее!

У „Шахтера“ дела обстоят совсем не лучшим образом. Не будем говорить о политической ситуации в их стране, но, думаю, она является основополагающей проблемой. Из команды ушла большая часть ключевых игроков. Но, несмотря на это, старт сезона в чемпионате Украины горняки начали блестяще! Одна ничья и две победы! „Шахтер“ занимает вторую строчку в чемпионате. У нового тренера хорвата Игоря Йовичевича неплохо получается игра на нынешнем уровне. Но если раньше „Шахтер“ неплохо себя показывал и на европейских турнирах, то сейчас состав команды явно слабее былого.

Мой прогноз – победа „РБ Лейпцига“ в 2 и более мяча», – считает Гасилин.

Поставить на победу «Лейпцига» с форой (-1,5) можно с коэффициентом 1.67 в Winline.

Предстоящая встреча состоится 6 сентября в 22:00 по московскому времени.

Источник: РБ