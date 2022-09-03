Эльвин Керимов сделал прогноз на матч «Милан» – «Интер»

Футбольный комментатор телеканала «Матч ТВ» Эльвин Керимов поделился ожиданиями от матча «Милан» – «Интер» в рамках пятого тура Серии А.

«Миланское дерби – „Милан“ против „Интера“.

Два претендента на чемпионство, команды, которые в прошлом сезоне его разыграли. „Милан“ оказался удачливее, и сейчас он постарается подтвердить свой чемпионский статус. „Милан“ пока идет ниже в турнирной таблице, чем „Интер“, но команда пока не проигрывала.

В последнем туре „Милан“ не смог обыграть в гостях „Сассуоло“ – была зафиксирована ничья. „Милан“ по-прежнему опасен в контратаках, он стремится прессинговать. Но, скорее всего, владеть мячом будет больше „Интер“.

„Интер“ в последнем туре уверенно обыграл „Кремонезе“ 3:1, но одно поражение он уже успел потерпеть, проиграв в статусной игре „Лацио“. В дерби „Интер“ не может себе позволить снова проиграть, но на исход я ставить не буду. Я бы предложил следующую ставку. В 6 из 7 последних очных матчах проходила ставка 2-3 гола в матче. Я не удивлюсь, если будет ничья 1:1 или кто-то выиграет 2:1», – считает Керимов.

Поставить на тотал 2-3 гола можно с коэффициентом 1.93 в «1хСтавке».

Ставка сыграла в трех из четырех матчах «Милана», и двух из четырех играх «Интера» в текущем сезоне Серии А.

Напомним, встреча состоится 3 сентября в 19:00 по МСК.

Источник: РБ