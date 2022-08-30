Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Крылья Советов»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Крыльев Советов» в Кубке России.

«Стартует групповая стадия Кубка России. В этом сезоне, как все уже поняли, схема розыгрыша поменялась, выглядит несколько запутанной. Но пока просто будем смотреть за групповым этапом, где играют только команды из РПЛ.

„Спартак“, находящийся в отличном состоянии, будет принимать „Крылья Советов“, которые одержали важнейшую победу в Грозном в минувшем туре чемпионата. Честно говоря, не думаю, что самарцы сейчас готовы притормозить „Спартак“. Все-таки множество всяких изменений было, лидеры ушли. Тот же Зиньковский теперь в „Спартаке“. Чувствительна потеря молодого Пиняева. Но Осинькин все равно держит команду, не позволяет расклеиться. И на тяжелом выезде выиграли у „Ахмата“.

Нужно понимать, что это только старт группового этапа, еще можно будет все исправить, правила довольно вольготные. Наверняка будет много изменений и у тех, и у других. Но если у „Спартака“ скамейка серьезная, тот же Николсон рвется показать себя, то у самарцев совсем молодые в запасе. Но придется их выпускать. Все-таки матчи чемпионата пока точно важнее. А тому же Глушенкову отдых бы не помешал, да и другим ключевым футболистам.

В этой связи поставлю на победу „Спартака“ с форой (-1)», – считает Титов.

На победу «Спартака» с форой (-1) дают 1.95 в «Леоне». Отметим, что московский клуб выиграл семь подряд последних очных встреч с «Крыльями Советов».

Напомним, матч состоится 30 августа в 19:00 по московскому времени.

Источник: РБ