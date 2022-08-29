Тульский «Арсенал» выиграл всего два матча в 2022 году. На очереди игра с крепким «Енисеем»

29 августа тульский «Арсенал» примет на своем поле «Енисей» в рамках седьмого тура Мелбет Первой лиги.

«Арсенал» выиграл всего 2 встречи из последних 20 официальных – серия началась еще в декабре 2021 года. За девять месяцев клуб из Тулы потерпел 11 поражений и 7 раз сыграл вничью.

В седьмом туре «Арсенал» встретится с «Енисеем». Отметим, что туляки выиграли четыре последние очные встречи на своем поле, но гости в неплохой форме: три победы и ничья в последних пяти играх.

Поставить на то, что «Енисей» не проиграет можно с коэффициентом 1.72 в «Мелбет».

Матч начнется в 20:00 по времени Москвы.