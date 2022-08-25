BetBoom помог школе из самого южного района Саратовской области – дети получили новый спортивный инвентарь

С 1 сентября дети из Саратовской области начнут заниматься с новым спортивным инвентарем – его в рамках благотворительного проекта от BetBoom «Доступный спорт с детства» получила ДЮСШ из города Новоузенск.

«Хотим выразить благодарность компании BetBoom за помощь нашей школе. Для участия в благотворительном проекте потребовалось только загрузить на сайт несколько фотографий спортивного зала и оборудования. Мы очень ценим, что смогли стать не только участниками, но и победителями благотворительной программы, и получили такой необходимый нашим воспитанникам спортивный инвентарь. Спасибо компании BetBoom за заинтересованность в развитии детского спорта», – поделился директор ДЮСШ Андрей Свистунов.

Учащимся подарили 10 футбольных, баскетбольных, волейбольных мячей, матов, скакалок, обручей, волейбольную сетку и два баскетбольных щита. Михаил Даньшин, PR-директор BetBoom, рассказал, почему была выбрана школа из Новоузенска:

«Несмотря на то, что Новоузенск совсем маленький город – всего лишь 15 000 жителей, ДЮСШ посещают примерно 600 детей, многие из которых имеют спортивные разряды. В школе работают секции по мини-футболу, гандболу, баскетболу, волейболу. Мы решили поддержать ребят и подарить им новый спортивный инвентарь, чтобы тренировки стали еще более эффективными».

«Доступный спорт с детства» уже во второй раз помогает школе из Саратовской области – в прошлый раз поддержку получило учебное учреждение из Энгельса. Всего за время существования проекта инвентарь подарили почти 30 школам. Отправить заявку на участие может любое учебное учреждение из России. Для этого нужно заполнить форму на сайте https://charity.betboom.ru/, указать город, количество учеников и прикрепить фотографии спортивного зала и инвентаря. Победитель определяется каждый месяц, а все результаты публикуются на сайте.