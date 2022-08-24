Экс-футболисты сборной России Иван Новосельцев и Вадим Цай стали новичками медиаклуба Мусагалиева и Дорохова

Летом популярные комики Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Зоя Яровицына и Игорь Джабраилов стали гостями финала Winline Медийной футбольной лиги. Тогда они и решили создать свой клуб и заявиться в новый сезон.

Первую пятерку футболистов комики представили в новом выпуске на канале 10х10. В состав вошли бывший футболист сборной России Иван Новосельцев, и экс-нападающий минифутбольной сборной Вадим Цай. Также в составе юмористов чемпион России в составе ЦСКА Петр Тен и братья известных российских футболистов – Даня Чалов и Костя Сутормин.

Спортивным директором клуба стал спортивный блогер Витя Кравченко. В следующем выпуске клуб представит еще пять новичков.