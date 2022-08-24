SIS стал партнером Международной федерации гольфа

Sportradar Integrity Services заключил соглашение о многолетнем сотрудничества с Международной федерацией гольфа.
SIS – швейцарская компания, занимающаяся обеспечением честности в спорте с помощью разработанной системы мониторинга ставок. Компания отслеживает «подозрительные» пари на профессиональные матчи, а после совместно со спортивными федерациями инициирует расследования.
Sportradar борется с «подозрительными» матчами в спорте вот уже 17 лет, за которые было обнаружено более семи тысяч подобных игр. Отчеты организации неутешительны: из года в год число событий с подозрительной ставочной активностью неизменно растет. В прошлом году, например, Sportradar выявил около 900 «подозрительных» матчей.
Источник: Спортклан
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