SIS стал партнером Международной федерации гольфа

Sportradar Integrity Services заключил соглашение о многолетнем сотрудничества с Международной федерацией гольфа.

SIS – швейцарская компания, занимающаяся обеспечением честности в спорте с помощью разработанной системы мониторинга ставок. Компания отслеживает «подозрительные» пари на профессиональные матчи, а после совместно со спортивными федерациями инициирует расследования.

Sportradar борется с «подозрительными» матчами в спорте вот уже 17 лет, за которые было обнаружено более семи тысяч подобных игр. Отчеты организации неутешительны: из года в год число событий с подозрительной ставочной активностью неизменно растет. В прошлом году, например, Sportradar выявил около 900 «подозрительных» матчей.

Источник: Спортклан