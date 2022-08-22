ЕРАИ заключил договор о сотрудничестве с Федерацией боулинга России

Единый регулятор азартных игр заключил договор о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Федерация боулинга России», сообщает «Впрогнозе».

Согласно договору Федерация боулинга России будет получать целевые отчисления от букмекерской деятельности, а это значит, что боулинг в скором времени появится в линиях букмекерских контор – в сентябре стартует Кубок России.

Федерация спортивного боулинга в России появилась в 1987 году, а первый чемпионат страны состоялся 1996 году. Всего в РФ аккредитованную деятельность ведут 19 региональных федераций боулинга.