Апсет выходных! Мальтийский клуб одержал победу в первом раунде женской ЛЧ с кэфом 46.00

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Мальтийская «Биркиркара» обыграла «Гленторан» из Северной Ирландии со счетом 2:1 в матче за третьем место в первом отборочном раунде женской Лиги чемпионов. 

Первый раунд отбора в женской ЛЧ проходит в мини-группах по четыре (в редких случаях по три) команды: сначала клубы играют полуфиналы, а победители пар в финале разыгрывают путевку во второй раунд. 

Клубы, проигравшие в полуфинале, играют матчи за третье место – без турнирной подоплеки, исключительно ради очков клубных коэффициентов. 

В одном из таких матчей и встретились «Биркиркара» и «Гленторан». Первые шли явными аутсайдерами: «1х» давали на победу мальтийских футболистов коэффициент 24.00, а американский гигант William Hill все 46.00. 

«Гленторан» вышел вперед уже на 13 минуте встречи, но «Биркиркара» во втором тайме смогла переломить ход встречи, забив два мяча. Как итог – сенсационная победа мальтиек со счетом 2:1.

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