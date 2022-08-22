Павел Занозин сделал прогноз на матч «Рома» – «Кремонезе»

Комментатор Первого канала Павел Занозин поделился ожиданиями от матча второго тура Серии А между «Ромой» и «Кремонезе».

«На первый взгляд довольно односторонний матч. Новичок Серии А „Кремонезе“ в первом туре дал бой „Фиорентине“ и до последних секунд играл вничью в гостях во Флоренции, дважды сравнивая счет. В итоге уступил только 2:3. „Рома“ же в первом туре одержала победу со счетом 1:0, играя старым составом, все новички вышли только во втором тайме. Дибала, которого, если помните, так встречал Рим, появился только на восемьдесят восьмой минуте. Матич и Вейналдум, которые действительно должны стать очень большим усилением, вышли также не в основе. Думаю, все они потихонечку будут сейчас допускаться к старту. Настоящую презентацию Дибалы Моуринью может устроить на „Стадио Олимпико“ как раз в матче против „Кремонезе“.

„Рома“ постарается много забить и показать себя по максимуму. Почему бы „Кремонезе“ не побиться и с римлянами, если они так классно сыграли против „Фиорентины“. Явно парни неробкого десятка, могут время от времени давать бой фаворитам. Там, конечно, сильных футболистов немного. Отмечу только двух румын – вратаря Раду и защитника Кирикеша. Но вдруг кто-то откроется для нас с новой стороны уже по ходу сезона.

Глобально думаю, в этом матче будет много голов. И „Рома“ должна забивать, и „Кремонезе“ постарается в обмен атаками включиться. Так что предложу выбрать даже большой верх – тотал больше 3,5. Здесь вполне можно представить себе четыре гола, как было уже у „Кремонезе“, даже пять получилось в первом туре. Первый домашний матч римлян в сезоне – отличный вариант для того, чтобы начинать. Тотал больше 3,5 – мой выбор», – считает Занозин.

Поставить на ТБ 3,5 можно с коэффициентом 2.49 в БК «Леон». Матч состоится 22 августа в 19:30 по МСК.

Источник: РБ