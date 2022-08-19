Денис Наливайко сделал прогноз на матч «Севилья» – «Вальядолид»

Комментатор телеканала Setanta Sports Денис Наливайко сделал прогноз на матч второго тура чемпионата Испании между «Севилье» и «Вальядолидом».

«„Севилья“ проиграла в первом туре в гостях „Осасуне“. У „Севильи“ образовались проблемы в центре обороны – продали двух основных защитников. В игровом плане „Севилья“ довольно примитивная команда, которая играет через фланги, с большим количеством угловых и подач.

Думаю, что „Севилье“ будет сложно в этом сезоне, ей будет сложно и в этом матче. „Вальядолид“ будет играть от обороны, не думаю, что в этом матче будет какое-то большое количество голов. Я предлагаю поставить на тотал меньше 2,5», – считает Наливайко.

Поставить на ТМ 2,5 можно в БК «Лига Ставок» с коэффициентом 1.86.

Последние три матча между клубами закончились результативной ничьей со счетом 1:1. Игра в рамках второго тура состоится 19 августа в 23:00 по времени Москвы.

Источник: РБ