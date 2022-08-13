PARI: шансы «Амкала» победить в 1/256 Кубка России — 22%

16 августа в российском футболе состоится историческое событие. Впервые в Кубке России сыграют любительские клубы, включая самый популярный блогерский клуб «Амкал». Команда Германа El Classico сыграет 16 августа против красногорского клуба «Зоркий», выступающего во Втором дивизионе ФНЛ. Титульный партнер «Амкала» букмекерская компания PARI оценила шансы команд в этой обещающей стать легендарной встрече.

Аналитики считают фаворитом матча команду «Зоркий» и предлагают поставить на ее победу с коэффициентом 1.65, что соответствует примерно 56% вероятности. Шансы «Амкала» обыграть соперника оцениваются коэффициентом 4.20 (около 22%). Такой же коэффициент дается на ничейный исход.

Если говорить о ставках на выход в следующий раунд, то и здесь шансы красногорцев оцениваются заметно выше. Сделать ставку на проход «Зоркого» можно по коэффициенту 1.40 (примерно 66%), в то время как триумф «Амкала» по итогам всей встречи с учетом дополнительного времени и серии пенальти котируется за 2.75 (около 34%).

Согласно оценке трейдеров, игра будет богата на голы. Поставить на то, что зрители матча увидят минимум три гола, можно по коэффициенту 1.30. Вероятность того, что соперники обменяются забитыми мячами, оценивается коэффициентом 1.40. А если «Амкал» не уйдет с поля без двух голов, сыграет ставка с коэффициентом 2.25.

«Амкал» и другие любительские клубы начнут свое выступление в Кубке России со стадии 1/256 финала. Встреча с «Зорким» состоится на «Сапсан Арене» и начнется в 16:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что Кубок России будет разыгран по новой для турнира системе Double Elimination, согласно которой команды будут вылетать после двух поражений, а не сразу после одного.