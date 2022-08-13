PARI: «Зенит» — фаворит матча с ЦСКА в РПЛ

В пятом туре РПЛ чемпион страны «Зенит» примет лидера турнирной таблицы ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 13 августа, и начнется в 17:00 мск. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают фаворитом матча «Зенит» и предлагают поставить на победу команды Сергея Семака с коэффициентом 1.58, что соответствует примерно 61% вероятности. Шансы армейского клуба оцениваются коэффициентом 5.20 (около 18%), а коэффициент на ничью составляет 4.50 (приблизительно 22%).

Клиенты PARI уверены, что «Зенит» обыграет соперника на своем поле: 80% от всего объема ставок на исход встречи приходится на победу петербургского клуба. Для сравнения, на подопечных Владимира Федотова сделано 16%, а на ничейный исход — всего 4%.

На то, что в матче будет забито не менее четырех голов, дают коэффициент 2.45. Поставить на то, что обе команды отметятся забитыми голами, можно с коэффициентом 1.65.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 50 000 рублей на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.70.

ЦСКА не выигрывал у сине-бело-голубых с ноября 2018 года, проиграв в том числе и в предсезонном Кубке PARI Премьер со счетом 0:3. В прошлом сезоне команда Сергея Семака также дважды обыграла красно-синих, победив со счетом 1:0 (дома) и 2:0 (в Москве).

На старте чемпионата ЦСКА лидирует по количеству забитых голов: на счету армейцев 11 мячей в четырех матчах. Однако у «Зенита» самая надежная оборона. Единственный мяч сине-бело-голубые пропустили в первом туре, после чего трижды сыграли на «ноль».

В прошлом туре «Зенит потерял голкипера Даниила Одоевского, который был удален с поля, а лидер команды Клаудиньо получил травму и выбыл из обоймы примерно на месяц. У ЦСКА из-за повреждения колена пропустит игру Иван Обляков.