Шанс для Лунева, голы Левандовски и Бензема: специальная линия Olimpbet

Перед большими футбольными выходными букмекерская компания Olimpbet подготовила несколько специальных ставок на игры Бундеслиги, Ла Лиги и АПЛ.

Дебютирует ли Лунев в Бундеслиге?

Андрей Лунев еще не играл за «Байер» в этом сезоне, но его фамилия уже попала в СМИ. В первом туре Бундеслиги «аспириновые» встречались с дортмундской «Боруссией» (0:1). На 90-й минуте вратарь «Байера» Лукаш Градецки сыграл руками за пределами штрафной и получил красную карточку. У леверкузенцев уже не осталось замен и в ворота пришлось встать защитнику Эдмонду Тапсобе, который надел футболку Лунёва – запасного вратаря.

Во втором туре ждем полноценного дебюта российского голкипера. В Olimpbet можно поставить на тотал пропущенных Луневым мячей: меньше 1,5 за 1.23 и больше 1,5 за 3.75. Также можно поставить на желтую карточку россиянину за 6.00 и красную за 15.00.

Левандовски и Бензема начнут сезон с голов?

В пятницу, 12 августа, наконец-то стартует Ла Лига. В этом сезоне «Реал» и «Барса» будут бороться не только в турнирной таблице, но и в гонке бомбардиров. После ухода Месси у каталонцев не было яркого и забивного форварда, но этим летом команду пополнил Роберт Левандовски. Поляк составит конкуренцию Кариму Бензема, который в прошлом сезоне легко выиграл гонку снайперов Ла Лиги.

В первом туре «Реал» и «Барса» сыграют с не самыми опасными соперниками: мадридцы встретятся с «Альмерией», каталонцы – с «Райо Вальекано». Отличный шанс для Бензема и Левандовского отличиться. Olimpbet предлагает ставку на то, что забьют оба звездных форварда, с коэффициентом 2.24.

Кто станет героем лондонского дерби: Стерлинг или Кейн?

В главном английском матче выходных сойдутся «Челси» и «Тоттенхэм». В первом туре синие обыграли «Эвертон» (1:0), а «шпоры» – «Саутгемптон» (4:1). Несмотря на победы, лидеры команд Рахим Стерлинг и Харри Кейн остались без результативных действий. Ждем голов от звездных форвардов в дерби.

Olimpbet представил неожиданные комбинированные ставки на игру «Тоттенхэм» – «Челси». На гол Стерлинга, обе забьют и победу «Челси» можно поставить за 23.00, на то, что Кейн забьет первый гол в матче, а обе команды отличаться в первом тайме, – за 21.00.