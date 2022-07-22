Петр Ян — фаворит боя с Шоном О’Мэлли на UFC 280

Накануне стало известно, что российский боец, экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян встретится на ринге в Абу-Даби с американцем Шоном О’Мэлли в рамках UFC 280. Букмекерская компания PARI, амбассадором которой является Петр Ян, оценила шансы соперников на победу в схватке.

Согласно оценке аналитиков PARI, российский атлет является очевидным фаворитом. Сделать ставку на триумф Петра Яна можно по коэффициенту 1.23, что соответствует примерно 76% вероятности. Поставить на победу американского бойца можно за 4.16 (около 22%), а на ничью — с коэффициентом 61.00 (приблизительно 2%).

Кроме того, по оценке трейдеров, поединок, вероятнее всего, будет состоять из трех и более раундов. Поставить на этот исход можно по коэффициенту 1.67, в то время как вариант, при котором будут максимум два раунда, котируется за 2.13.

В последнем поединке Петр Ян в апреле этого года проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей. В свою очередь, О’Мэлли в начале июля выходил на ринг с Педро Муньозом, но бой признали несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны американца.