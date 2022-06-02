Лига Ставок – победитель премии MARSPO AWARDS 2022

Букмекерская компания «Лига Ставок» стала первой в номинации «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте», а также взяла «бронзу» среди лучших digital-проектов в медиа.

Подведены итоги профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARPSO AWARDS 2022. В этом году организаторы получили более 250 заявок-проектов со всей России, среди участников – ведущие спортивные бренды, клубы, федерации, лиги и медиа.

Призерами премии стали совместные креативные кейсы Лиги Ставок и агентства Playmaker: интерактивный квест-сериал во время Чемпионата мира по хоккею в Риге в 2021 году и конкурс «Из России в Монако».

Идея квест-сериала объединила всю хоккейную экосистему «Лиги Ставок»: официальных партнеров компании Федерацию хоккея России и Международную федерацию хоккея, а также ведущих игроков и амбассадоров. Квест-сериал был создан для пользователей социальных сетей по мотивам четырех культовых фильмов: «Брат», «Матрица», «Назад в будущее», «Пятница, 13-е». В тизере участники получали задание от представителей сборной России за сутки до матча, сами определяли продолжение сюжета и выигрывали крутые призы от «Лиги Ставок».

Охват проекта составил более 1 миллиона человек, около 50 000 болельщиков стали активными участниками квестов. По словам Дмитрия Маневича, директора по маркетингу «Лиги Ставок», эту активацию можно назвать уникальной: «Мы реализовали по-настоящему крутой проект. Во-первых, уникальная креативная идея и высокий уровень продакшна с воссозданием целых сцен из фильмов. Во-вторых, действительно высокие бизнес-результаты: более 1000 новых клиентов и высокие охваты и вовлечение».

Результаты квестов:

– Охват проекта – более 1 млн. человек (чуть больше 60 коп. за контакт)

– Более 50 000 активных участников квестов, который прошли квесты до конца

– Почти 1000 новыx клиентов (FTD – выгоднее на 70% от среднего значения заказчика)

– Более 100 публикаций и размещений

– Прирост аккаунта «Лиги Ставок» на 26% за 14 дней (при среднегодовыx 45%)

Обладателем «бронзы» стал конкурс на лучший любительский гол «Из России в Монако», прошедший в рамках сотрудничества Лиги Ставок и ФК «Монако». Сотни футболистов-любителей со всей страны делились своими красивыми забитыми мячами в социальных сетях. Победитель был выбран лично ведущими футболистами клуба – Головиным, Фабрегасом, Фофана и Матазо.

Автором лучшего гола был признан Кирилл Гришнов из Брянска. 14 мая Кирилл отправился в путешествие в Монако, посетил матч Монако-Брест и принял участие в съемках фильма, который Лига Ставок представит уже в июне.

MarSpo Awards – профессиональная премия, основанная в 2017-м году, для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее успешно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга. Основными критериями оценки проектов являются: эффективное применение инструментов маркетинга в достижении задач участников рынка – популяризации спортивных организаций и событий, повышении ценности и узнаваемости брендов.

Лига Ставок – российская букмекерская компания, основанная в 2008 году. Деятельность компании направлена на развитие букмекерского бизнеса в России, поддержку национального спорта и создание новой сферы спортивных развлечений.

Playmaker – креативное агентство, которое занимается разработкой стратегий продвижения спортивных брендов и предлагает эффективные digital-решения для бизнеса. В 2022-м году на премии MARPSO AWARDS 2022 Playmaker был признан жюри «Агентством года».