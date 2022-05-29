«Спартак» – «Динамо»: прогноз Романа Нагучева на финал Кубка России 29 мая

Регистрируйтесь в Фонбет и получите фрибет 2000 рублей!

29 мая в 17:00 по московскому времени в рамках финального матча Кубка России «Спартак» встретится с «Динамо». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» провел достаточно неубедительный сезон. Команда завершила чемпионат на 10-й строчке турнирной таблицы, а по ходу сезона сменила тренера. Предстоящий финал кажется единственным приятным событием для красно-белых. Победа в нем может принести клубу первый за 19 лет трофей Кубка России. В 5 последних матчах «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» (2:1), «Уралом» (3:1) и «Енисеем» (3:0), сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), а также уступил «Химкам» (1:2).

В финальном матче против «Динамо» не сыграют Никита Чернов и Павел Маслов.

В какой форме «Динамо»

«Динамо» завершило чемпионат на третьей строчке РПЛ, при том что до самой концовки сезона команда всерьез претендовала на победу в лиге. После зимней паузы бело-голубые закрепились на втором месте в турнирной таблице, но из-за крупных поражений «Крыльям Советов» (2:5) и «Сочи» (1:5) в последних турах динамовцы упустили и ее. В последних матчах «Динамо» также сыграло вничью с «Локомотивом» (3:3) и победило «Аланию» в полуфинале Кубка России (3:0).

В финальной игре не примет участие Иван Ордец.

«Спартак» – «Динамо»: статистика личных встреч

В 3 предыдущих очных встречах «Спартак» дважды победил (2:1, 2:0) и один раз сыграл вничью (2:2). Всего команды провели между собой 204 матча, в которых чаще победу одерживали спартаковцы (78 против 56).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Спартак» – «Динамо»

Победа «Спартака» по фолам за 2.25

Я думаю, что, учитывая важность предстоящей встречи, сложно прогнозировать какое-либо количество голов или героев матча. Мне кажется, важная вещь тут такая: «Динамо» – изобретательная и более интересная команда, а «Спартак» – более рабочая. «Спартак» лучше разрушает игру, чем «Динамо», поэтому мне кажется, что красно-белые победят по фолам. Очень неплохой вариант для ставки. «Спартак» неоднократно побеждал при Ваноли по фолам во второй части сезона, причем с очень большим запасом, а учитывая, что в спартаковской команде даже нападающие часто фолят – это, наверное, один из самых примечательных прогнозов. Ну и, соответственно, если «Спартак» побеждает по фолам, то, в моем понимании, побеждает и по желтым карточкам тоже.

Регистрируйтесь в Фонбет и получите фрибет 2000 рублей!