Представители BetBoom Михаил Даньшин и Павел Краснов рассказали о спонсорстве хоккейного турнира на SportB2B EXPO&FORUM

27 апреля 2022 года в Москве состоялась конференция SportB2B Expo&Forum. Это площадка для бизнес-коммуникаций директоров спортивных сооружений, клубов, руководителей региональных спортивных структур с ведущими производителями продукции и услуг для спортивной индустрии.

Во время одной из сессий PR-директор BetBoom Михаил Даньшин и руководитель отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов выступили с кейсом об активации букмекера на Taneco Кубок чемпионов 2021. В предсезонном хоккейном турнире в Казани в июле-августе 2021 года участвовали СКА, «Ак Барс», «Металлург» и «Салават Юлаев».

BetBoom был интегрирован в офлайне на льду и бортах арены во время турнира, на форме игроков и судей и в digital на ресурсах ХК «Ак Барс» и самого букмекера. Кроме того, амбассадоры компании стали гостями «Ак Барс» шоу, а на YouTube-канале команды вышел обзор от местного инфлюенсера Ульяны Тригубчак.

В результате охват опубликованных в медиа новостей с упоминанием BetBoom составил более 2 млн пользователей, объем ставок на Taneco Кубок чемпионов 2021 увеличился в 5 раз, а количество новых регистраций превысило ожидания в 3 раза.