Турнир PRAVDA 15 апреля!

Главный бой вечера: Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик vs Сауло Кавалари

В пятницу, 15 апреля в 19:00, в Москве в ГЛАВCLUB пройдет турнир PRAVDA old school boxing. В главном бою вечера по правилам бокса встретятся известный российский боец единоборств Вячеслав Дацик и мастер смешанных единоборств, выступающий «на голых кулаках» Сауло Кавалари.

Вячеслав Дацик известен публике по боям смешанных единоборств и тайскому боксу, а нынче отдавший своё предпочтение только дисциплине «бокс».

Последний свой бой Дацик провёл в январе этого года, где по решению судей проиграл Зелимхану «Пулемётчику» Дукаеву.

Соперником Дацика в этот вечер станет бразилец Сауло Кавалари – успешный боец на «голых кулаках», бывший чемпион лиги Glory в полутяжелом весе, побеждавший Дениса «Русский панчер» Недашковского. В последнем бою проигравший Артёму Вахитову нокаутом в феврале этого года.

Со-главный бой вечера Тимур Никулин vs Дмитрий Бикрёв.

Тимур Никулин – звезда кулачных боев, уже зарекомендовавший себя в ринг PRAVDA FC. Последний бой в марте 2022 завершился победой Никулина над бойцом смешанных единоборств Давидом «Император» Хачатряном.

Новый вызов для Никулина – Дмитрий «Деревяшка» Бикрёв. Чемпион лиги AMC Fight nights в полусреднем весе известен своей ударной техникой. Дмитрий также уже пробовал свои силы на боксёрском ринге в июне 2021 года.

Третьей интересной парой будет противостояние кубинца Рейнальдо Чарона и Максима Бабанина.

Титулованный российский боксер Максим Бабанин (3-0-0, КО 3) – мастер спорта международного класса, член сборной России по боксу, уже провёл 3 боя на профессиональном ринге, одержав три победы. Последний поединок Бабанин провел в январе этого года.

Бронзовый призёр чемпионата мира (2019), бронзовый призёр чемпионата Европы (2017), чемпион России (2015) – список регалий велик. За свою историю Бабанин даже побеждал всемирно известного Тайсона Фьюри.

Его соперник Рейнальдо Чарон (3-0-1, КО 3) – чемпион Кубы по боксу, участник Олимпийских игр. На профессиональном ринге кубинец провел 4 боя, имея в активе 3 победы и одну ничью.

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Главный бой вечера будет транслироваться на телеканале РенТВ.