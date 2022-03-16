«Ювентус» – «Вильярреал»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов

16 марта «Ювентус» примет «Вильярреал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прогноз на игру дает амбассадор Фонбет, известный комментатор Кирилл Дементьев.

Тотал больше 2,5 за 2.10

Ничья в Испании полностью устроила «Ювентус». В Турине команда Аллегри играет уверенно: не проиграла в 10 последних матчах, 8 из них выиграла. Букмекеры вполне оправданно отдают предпочтение хозяевам, но «Вильярреал» обязательно даст бой. С учетом травм основных защитников в обеих командах велика вероятность того, что мы увидим результативную игру.

В какой форме «Ювентус»

Команда Аллегри забивала по голу в 4 из 6 последних матчей. В Серии А «Ювентус» поделил очки в дерби с «Торино» (1:1), выиграл у «Эмполи» (3:2), «Специи» (1:0) и «Сампдории» (3:1). В Лиге чемпионов «старая синьора» сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1) и одолела «Фиорентину» в первой встрече полуфинала Кубка (1:0).

Форвард Альваро Мората забил 3 мяча в трех последних играх. Защитники Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, хавбеки Денис Закария и Уэстон Маккенни, форварды Пауло Дибала и Федерико Кьеза травмированы и не сыграют с «Вильярреалом».

В какой форме «Вильярреал»

«Желтая подводная лодка» пропустила быстрый гол в домашнем матче с «Ювентусом», но благодаря ответному мячу Дани Парехо встреча завершилась вничью (1:1). За минувший месяц «Вильярреал» потерял очки в играх с «Реалом» (0:0) и «Осасуной» (0:1), победил «Гранаду» (4:1), «Эспаньол» (5:1), «Сельту» (1:0) и занимает седьмое место в Ла Лиге.

Молодой вингер Йереми Пино сделал покер в недавнем матче с «Эспаньолом». Игру в Турине пропустят защитники Рауль Альбиоль, Альберто Морено, Хуан Фойт, полузащитник Этьен Капу и форвард Жерар Морено.

«Ювентус» – «Вильярреал»: статистика личных встреч

«Юве» ни разу не побеждал этого соперника. Первый матч нынешнего противостояния завершился вничью (1:1). В 2009 году «Вильярреал» выиграл у «старой синьоры» в товарищеском матче (4:1).

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