«Аталанта» – «Байер»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги Европы 10 марта

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10 марта в 23:00 мск «Аталанта» сыграет с «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. В 10 из 11 последних встреч с участием «фармацевтов» прошла ставка на тотал больше 2,5. Болельщиков ждет еще одна результативная игра? Прогноз на этот матч дает известный комментатор и амбассадор Фонбет Кирилл Дементьев.

В какой форме «Аталанта»

В 10 последних матчах Серии А подопечные Джан Пьеро Гасперини добились лишь двух побед. В минувшем туре чемпионата «Аталанта» проиграла в гостях «Роме» (0:1). Россиянин Алексей Миранчук впервые в сезоне провел на поле все 90 минут, но не нанес ни одного удара по воротам римлян. Этот результат привел к тому, что бергамаски и по набранным, и по потерянным очкам теперь не попадают в лигочемпионскую четверку.

Показатели в еврокубках также не назвать впечатляющими. В 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» обыграла только швейцарский «Янг Бойз» (1:0). Это привело лишь к третьему месту в группе. 1/16 финала Лиги Европы бергамаски прошли более уверенно: 2:1 дома и 3:0 в гостях с греческим «Олимпиакосом». Болельщики рассчитывают на продолжение успешной серии во втором по значимости еврокубковом турнире: ни одного поражения «богини» в 10 предыдущих домашних играх ЛЕ (6 побед, 4 ничьи).

Плохая реализация моментов в последних играх напрямую вытекает из проблем со здоровьем у Дувана Сапаты и Йосипа Иличича.

В какой форме «Байер»

В 8 матчах во всех турнирах в 2022 году у «Байера» 5 побед, 2 ничьи и всего одно поражение – в гостях от «Майнца» (2:3). В последнем туре Бундеслиги подопечные Херардо Сеоане сумели прервать неудачную серию против «Баварии» и впервые за 6 встреч не проиграть немецкому гегемону (1:1). Забить мюнхенцам не получилось, но помог Томас Мюллер, отметившийся автоголом. Не помешали даже травмы Андрея Лунёва, Карима Беллараби и Патрика Шика.

В Лиге Европы у «фармацевтов» 4 победы, одна ничья и одно поражение. Накануне матча с «Аталантой» смущать должны только два факта. Первый – всего одна победа в трех гостевых матчах текущего турнира (4:0 с «Селтиком», 1:1 с «Бетисом» и 0:1 с «Ференцварошем»). Второй – ужасная статистика на выезде против итальянских команд. Опять лишь одна победа, но на этот раз уже в 10 матчах. Причем единственный успех был достигнут в далеком 1999 году. Остается надеяться на Флориана Вирца, набравшего 6 (3+3) очков по системе «гол+пас» в 5 встречах группового этапа ЛЕ.

«Аталанта» – «Байер»: статистика личных встреч

В турнирах под эгидой УЕФА команды еще не встречались. В Лиге Европы 2019/20 «Байер» играл в четвертьфинале с другой итальянской командой – «Интером» и уступил 1:2. «Аталанта» в 1/16 финала Лиги Европы 2015/16 не сумела пройти дортмундскую «Боруссию» (2:3, 1:1).

Прогноз Кирилла Дементьева на матч «Аталанта» – «Байер» 10 марта – тотал больше 2,5 за 1.65

– В 19 домашних матчах «Аталанты» во всех турнирах текущего сезона были забиты 62 мяча, что в среднем дает 3,2 гола за игру. На «Атлети Адзурри» подопечные Гасперини выглядят намного увереннее, чем в гостевых встречах. Без Сапаты, конечно, тяжело. Но в его отсутствие раскрылся номинальный опорник Копмейнерс, у которого 2 гола и 2 ассиста в 5 последних матчах. «Байер» входит в тройку самых результативных команд Бундеслиги, в хорошей форме Диаби. Все это говорит за то, чтобы поставить в предстоящей игре на тотал больше 2,5.

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