Olimpbet стал партнером казахстанских клубов «Атырау», «Аксу» и «Кызыл-Жар»

Olimpbet продолжает пополнять список партнеров в Казахстане. Букмекерская компания объявила сразу о трех новых спонсорских контрактах с командами национального чемпионата – «Кызыл-Жаром», «Атырау» и «Аксу». Все соглашения рассчитаны на три года.

«Кызыл-Жар» – клуб с богатой историей, который постепенно выходит на ведущие роли в чемпионате Казахстана. В прошлом сезоне команда финишировала на четвертом месте, показав лучший для себя результат за 20 лет.

«Атырау» в 2020 году занял первое место во втором по значимости дивизионе Казахстана и поднялся в Высшую лигу. «Атырау» смог закрепиться в главном чемпионате, заняв 11-е место, и планирует сделать шаг вперед в наступающем сезоне.

Наконец, «Аксу» – молодой и амбициозный клуб, который образовался только в 2018 году. В прошлом сезоне команда победила в Первом дивизионе и теперь дебютирует в элите казахстанского футбола.

«Последние годы Olimpbet стремился улучшать национальный футбол Казахстана и не собирается останавливаться на своем пути. Мы уже объявили о подписании, на наш взгляд, мастодонтов чемпионата – «Тобола», «Шахтера» и «Астаны». Но не забыли о перспективных и достойных «хорошистах», которые составляют неотъемлемую часть уникального футбола Казахстана. Некоторые из них пришли в Высшую лигу только в этом сезоне. Считаем своим долгом поддержать их, что в конечном итоге обязательно приведет к еще большему увеличению конкуренции и, соответственно, повышению уровня национального чемпионата», – заявил директор по развитию букмекерской компании Olimpbet Константин Гусев.

Напомним, что на этой неделе Olimpbet уже объявил о старте сотрудничества с клубами «Тобол», «Шахтёр» и «Астана». Кроме того, компания является основным партнером Казахстанской федерации футбола, сборной страны и титульным спонсором всех национальных футбольных турниров.