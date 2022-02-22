«Челси» — «Лилль»: клиенты букмекеров ждут победы «аристократов»

22 февраля «Челси» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лилля». Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания Parimatch рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

«Челси» считается явным фаворитом матча — в линии Parimatch победа лондонской команды оценивается коэффициентом 1,32, что соответствует вероятности 73%. Ставки на успех «Лилля» принимаются за 12,00, а в случае ничейного исхода сыграет коэффициент 5,1. Эти котировки соответствуют вероятностям 8% и 19%.

Клиенты букмекеров верят в победу гостей еще меньше. По данным Parimatch Inside, на победу французского клуба приходится чуть более 5% от всего объема ставок на результат встречи. Для сравнения, на триумф «Челси» сделано чуть более 93%.

По оценкам аналитиков Parimatch, матч должен порадовать болельщиков минимум тремя голами. Поставить на тотал больше 2,5 можно с коэффициентом 1,87, тогда как тотал меньше 2,5 оценен в 1,99 пункта. При этом букмекеры сомневаются, что обе команды сумеют забить. Ставки на «обе забьют – да» принимаются по коэффициенту 2,33, а на «обе забьют – нет» — за 1,61.

По мнению игроков, неплохие шансы отличиться есть у таких игроков, как Хаким Зиеш, Жоржиньо, Тимо Вернер и Джонатан Дэвид. Больше всего голов ждут от Зиеша — на соответствующем рынке на него ставят 25% бетторов. Остальных футболистов поддерживают по 19% игроков.

Самая крупная ставка приходится на то, что «Челси» забьет больше двух мячей. Клиент поставил 100 000 рублей на этот результат по коэффициенту 1,93.

Напомним, «Челси» является партнером Parimatch, регулярно подтверждая живым примером слоган компании — «заряжен побеждать». Не так давно «аристократы» добыли историческую победу на клубном чемпионате мире, обыграв «Палмейрас» со счетом 2:1. В честь пополнения коллекции трофеев «Челси» и Parimatch выпустили ролик с участием звезд клуба — Маркоса Алонсо, Сесара Аспиликуэты и Тьяго Силвы.