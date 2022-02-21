Собираешь экспрессы? Простой способ удвоить выигрыш от BetBoom!

В конце февраля футбольные и баскетбольные армейцы проводят важнейшие матчи в РПЛ и Евролиге:
- Евролига. «Бавария» – ЦСКА. 24 февраля (чт), 21:00
- РПЛ. «Спартак» – ЦСКА. 26 февраля (сб), 19:00
- Евролига. ЦСКА – «Барселона». 27 февраля (вс), 14:00
К этим играм BetBoom запускает акцию «Армейский экспресс».
Как работает акция?
С 21 по 27 февраля собери экспресс минимум из трех событий с общим коэффициентом от 2,30. Важно учесть, что одно из событий должно быть на матч армейской команды. Если экспресс зайдет, выигрыш будет удвоен.
Кто может участвовать?
Принять участие в акции могут не только новые, но и давно зарегистрированные пользователи BetBoom, а также гости наземных клубов.
А есть дополнительные условия?
Фрибеты будут начислены 28 февраля. Один пользователь может получить только один бонус. Если зайдут сразу несколько экспрессов, бонус будет начислен за самый крупный выигрыш. Максимальный выигрыш – не более 2300 фрибетов.