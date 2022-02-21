Собираешь экспрессы? Простой способ удвоить выигрыш от BetBoom!

В конце февраля футбольные и баскетбольные армейцы проводят важнейшие матчи в РПЛ и Евролиге:

Евролига. «Бавария» – ЦСКА. 24 февраля (чт), 21:00

РПЛ. «Спартак» – ЦСКА. 26 февраля (сб), 19:00

Евролига. ЦСКА – «Барселона». 27 февраля (вс), 14:00

К этим играм BetBoom запускает акцию «Армейский экспресс».

Как работает акция?

С 21 по 27 февраля собери экспресс минимум из трех событий с общим коэффициентом от 2,30. Важно учесть, что одно из событий должно быть на матч армейской команды. Если экспресс зайдет, выигрыш будет удвоен.

Кто может участвовать?

Принять участие в акции могут не только новые, но и давно зарегистрированные пользователи BetBoom, а также гости наземных клубов.

А есть дополнительные условия?

Фрибеты будут начислены 28 февраля. Один пользователь может получить только один бонус. Если зайдут сразу несколько экспрессов, бонус будет начислен за самый крупный выигрыш. Максимальный выигрыш – не более 2300 фрибетов.