«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: прогноз Романа Нагучева на матч АПЛ 19 февраля

19 февраля в 20:30 мск «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 26-го тура АПЛ. Последняя встреча между командами в АПЛ на «Этихаде» завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 3:0. Известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев поделился прогнозом на матч.

На неделе «горожане» сделали весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили в Португалии «Спортинг» (5:0) в первом матче 1/8 финала, ведя в четыре мяча уже по истечении первого тайма. Этот результат позволил «Манчестер Сити» войти в историю и стать командой, которой быстрее всех удалось забить 200 голов в главном еврокубковом турнире – всего за 97 матчей. В ответной встрече можно предоставлять игровую практику дублерам, а самим сосредоточиться на АПЛ.

В чемпионате Англии «Сити» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя («Ливерпуль») на 9 очков. В 25 турах всего два поражения – 15 августа от «Тоттенхэма» (0:1) и 30 октября от «Кристал Пэлас» (0:2). У команды Гвардиолы 14 побед в 15 последних встречах АПЛ. По количеству забитых мячей удалось догнать «Ливерпуль», теперь у обеих команд по 61 голу. Всего три раза за сезон футболисты «Сити» уходили с поля без забитых мячей. «Горожане» – лидеры по пропущенным голам (14). В четырех последних турах забить Эдерсону смог только «Саутгемптон» (1:1).

Чаще всего «Манчестер Сити» пропускает с 45-й по 60-ю минуту (5), а забивает – с 61-й по 75-ю (15). В 25 матчах в ворота «горожан» поставили всего один пенальти, в пользу действующих чемпионов Англии – 6. Лучший бомбардир команды – нападающий Рахим Стерлинг (10 голов), лучший ассистент – нападающий Габриэл Жезус (7 результативных передач). Однако бразилец не сможет помочь команде в субботу из-за травмы. Скорее всего, вне состава окажется и полузащитник Джек Грилиш.

«Шпоры» проиграли 3 матча АПЛ подряд: «Челси» (0:2), «Саутгемптону» (2:3) и «Вулверхэмптону» (0:2). В них пропущено больше мячей (7), чем за первые 10 встреч под руководством Антонио Конте (6). Если «Тоттенхэм» уступит «Манчестер Сити» в ближайшую субботу, то это будет первая серия из четырех и более поражений в чемпионате Англии для Конте с сезона 2004/05. Если брать в расчет все турниры, в которых участвуют лондонцы, то в 10 последних матчах добыты всего 4 победы: над «Брайтоном» (3:1) и «Моркамом» (3:1) в Кубке Англии, а также над «Лестером» (3:2) и «Уотфордом» (1:0) в АПЛ.

От лигочемпионской четвертой строчки в турнирной таблице АПЛ, занимаемой «Манчестер Юнайтед», «шпоры» отстают на 7 очков, при этом имея на три проведенных матча меньше. Конте открыто раскритиковал клуб за трансферную политику, в том числе этим аспектом объясняя неудачную серию команды. Зимой «Тоттенхэм» пополнился двумя полузащитниками «Ювентуса» – Деяном Кулушевски и Родриго Бентанкуром, но потерял полузащитников Деле Алли, Джованни Ло Чельсо, Брайана Хиля и Тангая Н’Домбеле.

8 из 11 побед в АПЛ одержаны с разницей в один мяч, чаще всего команда пропускает с 76-й по 90-ю минуту (7), а забивает – с 61-й по 75-ю (7). В ворота «Тоттенхэма» судьи лишь один раз назначали пенальти, в пользу лондонцев ставили два удара с «точки». Лучший игрок команды по системе «гол+пас» – полузащитник Сон Хын Мин, у которого 12 (9+3) очков. Травма у опорника Оливера Скиппа.

У «Тоттенхэма» серия из 8 матчей без побед на поле «Манчестер Сити» в различных турнирах. Последний успех случился в феврале 2016 года. В первом круге нынешнего сезона АПЛ «шпоры» добились домашней победы со счетом 1:0, единственный гол забил Сон Хын Мин. 11 из 14 пропущенных голов «Манчестер Сити» в АПЛ пришлись на вторые таймы, в том числе гол корейца в августе.

Прогноз Романа Нагучева на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 19 февраля: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 2.35. «Манчестер Сити» прекрасно сыграл в гостях против «Спортинга», сэкономив кучу сил. У «Тоттенхэма» неудачная полоса после победы над «Лестером». Предлагаю рискнуть и взять победу «Сити» с форой (-2). Нужно держать дистанцию от «Ливерпуля», а «Тоттенхэм» в данный момент – не тот соперник, которому «Сити» может уступить. Команда Гвардиолы сильнее, психологически стабильнее, а лидеры находятся в крутой форме.

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