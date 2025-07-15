17.00 – вратарь «Краснодара» Агкацев сделает ассист в новом сезоне РПЛ. Сафонову удалось это в сезоне-2023/24

Букмекеры открыли линию на голевые передачи Станислава Агкацева в сезоне-2025/26.

БЕТСИТИ дает коэффициент 17.00 на то, что вратарь «Краснодара» отдаст хотя бы одну голевую передачу в чемпионате России.

Агкацев провел 30 матчей в прошлом сезоне РПЛ и не сделал ни одного ассиста. Его экс-одноклубник Матвей Сафонов отдал одну голевую передачу в сезоне-2023/24.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

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