17.00 – вратарь «Краснодара» Агкацев сделает ассист в новом сезоне РПЛ. Сафонову удалось это в сезоне-2023/24
Букмекеры открыли линию на голевые передачи Станислава Агкацева в сезоне-2025/26.
БЕТСИТИ дает коэффициент 17.00 на то, что вратарь «Краснодара» отдаст хотя бы одну голевую передачу в чемпионате России.
Агкацев провел 30 матчей в прошлом сезоне РПЛ и не сделал ни одного ассиста. Его экс-одноклубник Матвей Сафонов отдал одну голевую передачу в сезоне-2023/24.
Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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