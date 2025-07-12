2.00 – в РПЛ-2025/26 автоголов будет больше, чем голов у лучшего бомбардира

Букмекеры допускают, что автоголов в РПЛ-2025/26 будет больше, чем голов у лучшего бомбардира.

С 2019-го количество автоголов трижды превышало результативность лучшего бомбардира. В минувшем чемпионате больше всех забил Манфред Угальде – 17 голов. При этом автоголов было 19.

Букмекеры дают коэффициент 2.00 на то, что количество автоголов снова превысит результативность лучшего бомбардира. Обратная ставка зайдет за 1.72.

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