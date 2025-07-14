Синнер выиграл 4 «Шлема» за последние полтора года, но лишь дважды котировался главным фаворитом
Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в финале «Уимблдона» (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).
Перед турниром итальянский теннисит котировался вторым фаворитом после Алькараса.
За последние полтора года Синнер выиграл 4 из 7 турниров «Большого шлема». Лишь дважды – на «Уимблдоне»-2024 (выбыл в 1/4 финала) и AO-2025 (победил) Янник котировался главным фаворитом турнира у букмекеров.
На US Open Синнер котируется фаворитом за 2.40. На победу Алькараса дают 2.60.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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