Синнер выиграл 4 «Шлема» за последние полтора года, но лишь дважды котировался главным фаворитом

Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в финале «Уимблдона» (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Перед турниром итальянский теннисит котировался вторым фаворитом после Алькараса.

За последние полтора года Синнер выиграл 4 из 7 турниров «Большого шлема». Лишь дважды – на «Уимблдоне»-2024 (выбыл в 1/4 финала) и AO-2025 (победил) Янник котировался главным фаворитом турнира у букмекеров.

На US Open Синнер котируется фаворитом за 2.40. На победу Алькараса дают 2.60.

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