Джимми Батлер о проблемах с предыдущими командами: «Я всегда за победу любой ценой»

Джимми Батлер обозначил главную цель в НБА.

Звезда «Уорриорз» Джимми Батлер назвал причину недопонимания с предыдущими клубами в карьере.

«Я всегда за победу, за победу любой ценой. Все остальное не так важно. Если в этом смысле возникают какие-то проблемы, то я говорю всем прямо: я здесь не для этого.

Главное – побеждать. Все, что мы делаем, должно быть ради победы», – заявил ветеран НБА .