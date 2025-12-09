9

Джимми Батлер о проблемах с предыдущими командами: «Я всегда за победу любой ценой»

Джимми Батлер обозначил главную цель в НБА.

Звезда «Уорриорз» Джимми Батлер назвал причину недопонимания с предыдущими клубами в карьере.

«Я всегда за победу, за победу любой ценой. Все остальное не так важно. Если в этом смысле возникают какие-то проблемы, то я говорю всем прямо: я здесь не для этого.

Главное – побеждать. Все, что мы делаем, должно быть ради победы», – заявил ветеран НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoМайами
logoЧикаго
logoДжимми Батлер
logoМиннесота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Лейкерс» поднялись на 3-е место, «Бостон» ворвался в Топ-10
8 декабря, 21:41
НБА. 35 очков Купера Флэгга помогли «Далласу» справиться с «Клипперс», бросок Паскаля Сиакама на последних секундах принес «Индиане» победу на «Чикаго» и другие результаты
30 ноября, 05:46
НБА. 43 очка Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от проигрыша «Сакраменто» (ОТ), 37 очков Брэндона Ингрэма помогли «Торонто» победить «Кливленд» и другие результаты
25 ноября, 07:30
Рейтинг лучших команд НБА. «Финикс» и «Торонто» пробились в Топ-10, «Голден Стэйт» опустился на 16-е место
24 ноября, 20:01
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не смогут остановить даже машину на пешеходном переходе рядом со школой»
19 минут назад
Джеймс Уорти: «Молодежь с уверенностью и дисциплиной – у «Сперс» нет слабых сторон»
33 минуты назад
Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN
50 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Самару»
сегодня, 12:43
Джимми Батлер: «Стеф и Дрэймонд могут терять мяч, сколько влезет, остальным – нельзя»
сегодня, 12:39
Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч
сегодня, 12:18
Ричард Джефферсон выступил против Кендрика Перкинса, назвавшего Янниса Адетокумбо «трусом»
сегодня, 12:01
«Миннесота» связывалась с «Чикаго» по поводу обмена Коби Уайта (Chicago Sun-Times)
сегодня, 11:12
Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Зак Иди лидирует в НБА по разнице в net-рейтинге с ним и без него на площадке
сегодня, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Автодора» Олег Родионов: «Терренсу Эдвардсу были предоставлены практически идеальные условия, но начались проблемы с дисциплиной»
41 минуту назад
Терренс Эдвардс: «Саратов часто становился целью атак дронов. Не могу рисковать жизнью, у меня есть сын»
сегодня, 13:10
Адриатическая лига. «Мега» примет «Задар», «Сплит» сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:06
Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Меркезефенди»
сегодня, 12:43
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится с «Ле-Маном»
сегодня, 08:58
Евролига. «Монако» сыграет с «Фенербахче», «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
сегодня, 12:42
Руи Хатимура собирался поставить 500000 долларов, выигранные в Кубке НБА, на черное в рулетке
сегодня, 10:03
163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
сегодня, 08:14Видео
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
вчера, 20:17Фото
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
вчера, 18:39