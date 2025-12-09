Джимми Батлер о проблемах с предыдущими командами: «Я всегда за победу любой ценой»
Джимми Батлер обозначил главную цель в НБА.
Звезда «Уорриорз» Джимми Батлер назвал причину недопонимания с предыдущими клубами в карьере.
«Я всегда за победу, за победу любой ценой. Все остальное не так важно. Если в этом смысле возникают какие-то проблемы, то я говорю всем прямо: я здесь не для этого.
Главное – побеждать. Все, что мы делаем, должно быть ради победы», – заявил ветеран НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
