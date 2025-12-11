  • Спортс
  • Леброн Джеймс: «Говорить о плей-офф в декабре неправильно с точки зрения баскетбольных богов, не для меня»
Леброн Джеймс: «Говорить о плей-офф в декабре неправильно с точки зрения баскетбольных богов, не для меня»

Леброн Джеймс не стал рассуждать о шансах в плей-офф.

«Лейкерс» идут в пятерке лучших команд Запада с результатом 17-7. Форварда Леброна Джеймса спросили о готовности команды к плей-офф.

«Не могу пока говорить об этом. У меня не такой настрой. Не могу рассуждать о плей-офф в декабре.

Наши наработки за эти месяцы понадобятся к этой стадии. Работать над этим надо сейчас.

Но обсуждать, как далеко мы можем зайти, в декабре неправильно с точки зрения баскетбольных богов, не для меня», – заключил Джеймс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
