  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Илона Корстин: «Наши клубы отлично организованы и способны быть частью любой структуры – НБА, Евролиги или Лиги Европы под эгидой НБА»
Илона Корстин: «Наши клубы отлично организованы и способны быть частью любой структуры – НБА, Евролиги или Лиги Европы под эгидой НБА»

Корстин прокомментировала отношение Лиги ВТБ к проекту НБА в Европе.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, что у лиги нет опасений по поводу европейской инициативы НБА.

«Вы спросили, беспокоит ли нас Лига Европы под эгидой НБА – честно говоря, нет. Мы перестали смотреть на это таким образом. Мы продолжили усердно работать, чтобы поднять уровень Лиги ВТБ. У нас строгие правила, и мы не стремимся увеличивать количество команд – проще говоря, качество важнее количества, а наш главный приоритет – финансовая стабильность. Конечно, мы следим за всем происходящим, мы на связи с Евролигой и НБА и продолжаем диалог с клубами-членами ULEB.

Мы присутствуем на всех встречах, будь то онлайн или очно, и мы осознаем, что времена меняются. Со своей стороны могу сказать, что мы готовы к любым переменам, и я считаю, что наши клубы отлично организованы и способны быть частью любой структуры – НБА, Евролиги или Лиги Европы под эгидой НБА. Наши команды не играют в Евролиге, но, возможно, они смогут играть в другом турнире, который может быть организован в ближайшее время. Мы готовы принять вызов, чтобы снова соревноваться на высшем уровне», – сказала Корстин.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basketball Sphere
