Хавьер Паскуаль: «Евролига – другой уровень по сравнению с российским баскетболом, но я был доволен «Зенитом»
Паскуаль сравнил Евролигу и чемпионат России.
Главный тренер «Барселоны» Хавьер Паскуаль после победы над «Црвеной Звездой» в матче Евролиги (89:79) поделился мнением о состоянии российского баскетбола, в котором он проработал на протяжении пяти лет, возглавляя «Зенит».
«Не будем говорить о политике; мы просто любим спорт. С детства меня учили, что спорт должен быть отделен от политики. Евролига – это другой уровень по сравнению с российским баскетболом, но я был доволен составом, который у меня был в «Зените».
В Евролиге у нас были три сильные команды: ЦСКА, УНИКС и мы. Однако после всего, что произошло, качество, конечно, снизилось», – сказал тренер.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basketball Sphere
