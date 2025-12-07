  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Хавьер Паскуаль: «Евролига – другой уровень по сравнению с российским баскетболом, но я был доволен «Зенитом»
1

Хавьер Паскуаль: «Евролига – другой уровень по сравнению с российским баскетболом, но я был доволен «Зенитом»

Паскуаль сравнил Евролигу и чемпионат России.

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Паскуаль после победы над «Црвеной Звездой» в матче Евролиги (89:79) поделился мнением о состоянии российского баскетбола, в котором он проработал на протяжении пяти лет, возглавляя «Зенит».

«Не будем говорить о политике; мы просто любим спорт. С детства меня учили, что спорт должен быть отделен от политики. Евролига – это другой уровень по сравнению с российским баскетболом, но я был доволен составом, который у меня был в «Зените». 

В Евролиге у нас были три сильные команды: ЦСКА, УНИКС и мы. Однако после всего, что произошло, качество, конечно, снизилось», – сказал тренер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basketball Sphere
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
logoБарселона
logoЕвролига
logoЗенит
