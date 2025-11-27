Хавьер Паскуаль: «Барселона» хочет побеждать, играет дружно, все помогают друг другу и находятся на одной волне»

Хавеьер Паскуаль отметил прогресс «Барселоны».

«Барселона » провела первый домашний матч при новом главном тренере Хавьере Паскуале и справилась с «Виллербаном » в рамках Евролиги (88:78).

«Мы хотим побеждать, играем дружно, помогаем друг другу и находимся на одной волне. Выходим на уровень достаточный для борьбы во всех турнирах. У всех в команде своя роль. Горжусь игроками и их энергией. Прием зрителей был важен, но еще важнее была победа. Такой результат делает меня счастливым.

Команда уже отыграла 26 матчей в сезоне. Ей нужен отдых. В это окно ФИБА нам придется найти баланс между восстановлением и тренировками. Дело не в количестве, а в их качестве.

Команда отлично прогрессирует и в матчах, и во время тренировок. Мы уже более сыграны, чем против «Гран-Канарии», но нужно еще время, мы будем наращивать уверенность в себе.

Первая цель – надежность в переходах из атак в нападение и обратно. Там много потенциала для улучшения. Должны добавить в защите в концовках, проще и надежнее действовать в атаке. В Евролиге каждый матч особенный. Иногда победы можно заслужить в нападении, иногда в защите. Но нужно уверенно действовать на обеих сторонах площадки», – заключил Паскуаль.