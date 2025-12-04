«Пеликанс» примут первое же «приемлемое» предложение по Зайону Уильямсону (Clutch Points)

Стало известно о планах «Пеликанс» в отношении Зайона Уильямсона.

«Новый Орлеан» согласится на первое «приемлемое и разумное» предложение по звездному форварду Зайону Уильямсону, сообщает Clutch Points со ссылкой на источник в лиге.

Предполагается, что руководству «Пеликанс» вряд ли удастся сильно поторговаться с потенциальным партнером по сделке, а также придется включить в свой пакет кого-то из ролевых игроков.

25-летний Уильямсон впервые за долгое время начал сезон после полноценной подготовки, но получил травму уже после 10 матчей. Его средние показатели – 22,1 очка, 5,6 подбора и 4,0 передачи за игру.