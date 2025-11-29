Егор Дёмин провел лучший матч в НБА – 23 очка, 9 подборов и 5 передач против «Филадельфии»

Егор Дёмин провел лучший матч в карьере.

Разыгрывающий «Бруклина » Егор Дёмин выдал пока что лучшую статистику в дебютном для себя сезоне НБА .

Россиянин набрал 23 очка (рекорд карьеры), 9 подборов и 5 передач в проигранном матче с «Филадельфией» (103:115).

За 30 минут на площадке вышедший в стартовой пятерке 8-й номер драфта реализовал 8/18 с игры и 2/2 с линии. В его активе также 1 перехват и 2 блок-шота при 3 потерях.

У «Нетс» по-прежнему нет побед на домашней арене в новом сезоне – 0-9. Общий показатель составляет 3-15.