Егор Дёмин провел лучший матч в НБА – 23 очка, 9 подборов и 5 передач против «Филадельфии»
Егор Дёмин провел лучший матч в карьере.
Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин выдал пока что лучшую статистику в дебютном для себя сезоне НБА.
Россиянин набрал 23 очка (рекорд карьеры), 9 подборов и 5 передач в проигранном матче с «Филадельфией» (103:115).
За 30 минут на площадке вышедший в стартовой пятерке 8-й номер драфта реализовал 8/18 с игры и 2/2 с линии. В его активе также 1 перехват и 2 блок-шота при 3 потерях.
У «Нетс» по-прежнему нет побед на домашней арене в новом сезоне – 0-9. Общий показатель составляет 3-15.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости