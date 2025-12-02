Егор Дёмин набрал 9 очков и 4 передачи, «Бруклин» одержал четвертую победу в сезоне

«Нетс» и Егор Дёмин (9 очков и 4 передачи) обыграли «Хорнетс».

Сегодня «Бруклин » на домашней арене оказался сильнее «Шарлотт » – 116:103.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин вышел в стартовом составе и отыграл 27 минут, набрав 9 очков (4 из 12 с игры, 1 из 3 из-за дуги), 1 подбор, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Майкл Портер – 35 очков при 13 из 24 с игры и 7 из 11 трехочковых.

«Нетс» прервали серию из 4-х поражений и занимают 13-е место в Восточной конференции с результатом 4-16.