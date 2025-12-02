  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джамал Мюррэй растянул голеностоп в матче с «Далласом», «Денвер» может остаться без трех игроков стартовой пятерки
10

Джамал Мюррэй растянул голеностоп в матче с «Далласом», «Денвер» может остаться без трех игроков стартовой пятерки

Джамал Мюррэй получил травму в игре с «Мэверикс».

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй растянул правый голеностоп в матче против «Далласа», который его команда проиграла со счетом 121:131.

Травма произошла в начале третьей четверти. Сначала Мюррэй, прихрамывая, отправился в раздевалку, но затем вернулся на площадку и доиграл четверть. Однако на скамейке запасных в последние 12 минут игры он уже не появлялся. «Денвер» в итоге потерпел четвертое подряд домашнее поражение.

Главный тренер Дэвид Адельман заявил, что состояние Мюррэя оценят в среду.

«Это, очевидно, огромная потеря в атаке. Джамал – очень крепкий парень. Если он сам садится из-за боли, значит, ему действительно больно. Я надеюсь, он сможет вернуться к следующей игре», – сказал Адельман.

Перед этим матчем Мюррэй в среднем за игру набирал рекордные в карьере 24 очка. Во встрече с «Далласом» он набрал 10 очков и отдал 9 передач.

Если Мюррэй будет вынужден пропустить некоторое время, то он присоединится к другим игрокам стартового состава «Наггетс», Аарону Гордону (задняяя поверхность бедра) и Кристиану Брауну (голеностоп), которые уже находятся вне игры. Гордон получил травму в Хьюстоне 21 ноября, и его возвращение не ожидается до конца декабря или начала января. Браун подвернул лодыжку в матче против «Клипперс» 12 ноября, и предполагалось, что он пропустит как минимум шесть недель.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»? Нужно 74 победы из 82 в регулярке8239 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoДенвер
logoАарон Гордон
logoДжамал Мюррэй
травмы
logoКристиан Браун
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Незадрафтованный новичок «Далласа» Райан Нембхард набрал 28 очков и 10 передач без потерь в матче против «Денвера»
2 декабря, 09:27Видео
«Даллас» с помощью Энтони Дэвиса (32+13) победил «Денвер», несмотря на трипл-дабл Николы Йокича (29+20+13)
2 декабря, 04:58Видео
«Денвер» демонстрирует лучший атакующий рейтинг в истории НБА
1 декабря, 18:07Фото
Главные новости
35 очков и спасительный блок-шот Тайриза Макси позволили «Филадельфии» одолеть «Голден Стэйт»
21 минуту назадВидео
Джейсон Тейтум хочет сыграть со своим сыном в НБА: «Я легко смогу провести еще 10 лет. Было бы круто»
49 минут назад
44 очка и 10 передач Остина Ривза помогли «Лейкерс» без Луки Дончича справиться с «Торонто»
сегодня, 06:35Видео
Расселл Уэстбрук отпраздновал данк жестом «6 7», вызвав гул болельщиков
сегодня, 06:17Видео
Леброн Джеймс об эмоциях по поводу завершения рекордной серии: «Их нет. Мы же победили»
сегодня, 05:50
Дерек Лайвли выбыл на неопределенный срок
сегодня, 05:27
Дрэймонд Грин не доиграл матч против «Филадельфии» из-за травмы стопы
сегодня, 05:09
Ви Джей Эджкомб забил победный мяч за 0,9 секунды до конца, Тайриз Макси заблокировал спасительный бросок «Голден Стэйт»
сегодня, 04:53Видео
Леброн Джеймс пожертвовал серией из 1297 игр с 10+ очками, отдав передачу Руи Хатимуре для победного броска
сегодня, 04:36Видео
НБА. Трехочковый под сирену Руи Хатимуры с передачи Леброна Джеймса, у которого прервалась серия из 1297 игр с 10+ очками, позволил «Лейкерс» обыграть «Торонто»; «Филадельфия» одолела «Голден Стэйт» благодаря решающему броску Ви Джей Эджкомба и блок-шоту Тайриза Макси и другие результаты
сегодня, 04:16
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. «Зенит» победил «Игокеа» благодаря трехочковому Трента Фрэйзера на последних секундах
вчера, 20:53
Еврокубок. «Бахчешехир» проиграл «Нептунасу», «Литкабелис» дома уступил «Лондону» и другие результаты
вчера, 20:42
Болельщики «Партизана» освистали команду перед матчем с «Баварией»
вчера, 20:17Видео
Евгений Пашутин после матча с «Пари НН»: «Лучший показатель – 3 очка соперника в заключительной четверти за 9 минут»
вчера, 18:01
Сергей Козин о поражении от «Пармы»: «Сыграли неплохо, но не хватило свежести в конце игры»
вчера, 17:32
«Анадолу Эфес» интересуется Сэйбеном Ли
вчера, 16:05
«Партизан» обратился к болельщикам перед матчем с «Баварией»: «Не забывайте, какой ущерб могут нанести необдуманные поступки»
вчера, 15:24
Александер Секулич о матче с «Игокеа»: «Для нас главное – сохранять дисциплину, контролировать темп и соответствовать физической форме соперника»
вчера, 15:06
Омер Юртсевен готов сыграть в матче с «Валенсией»
вчера, 14:41
Ваня Маринкович: «Желько Обрадович сказал мне продолжать бороться за клуб»
вчера, 14:23