Джамал Мюррэй растянул голеностоп в матче с «Далласом», «Денвер» может остаться без трех игроков стартовой пятерки

Джамал Мюррэй получил травму в игре с «Мэверикс».

Разыгрывающий «Денвера » Джамал Мюррэй растянул правый голеностоп в матче против «Далласа», который его команда проиграла со счетом 121:131.

Травма произошла в начале третьей четверти. Сначала Мюррэй, прихрамывая, отправился в раздевалку, но затем вернулся на площадку и доиграл четверть. Однако на скамейке запасных в последние 12 минут игры он уже не появлялся. «Денвер» в итоге потерпел четвертое подряд домашнее поражение.

Главный тренер Дэвид Адельман заявил, что состояние Мюррэя оценят в среду.

«Это, очевидно, огромная потеря в атаке. Джамал – очень крепкий парень. Если он сам садится из-за боли, значит, ему действительно больно. Я надеюсь, он сможет вернуться к следующей игре», – сказал Адельман.

Перед этим матчем Мюррэй в среднем за игру набирал рекордные в карьере 24 очка. Во встрече с «Далласом» он набрал 10 очков и отдал 9 передач.

Если Мюррэй будет вынужден пропустить некоторое время, то он присоединится к другим игрокам стартового состава «Наггетс», Аарону Гордону (задняяя поверхность бедра) и Кристиану Брауну (голеностоп), которые уже находятся вне игры. Гордон получил травму в Хьюстоне 21 ноября, и его возвращение не ожидается до конца декабря или начала января. Браун подвернул лодыжку в матче против «Клипперс» 12 ноября, и предполагалось, что он пропустит как минимум шесть недель.