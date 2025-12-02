Незадрафтованный новичок «Далласа» Райан Нембхард набрал 28 очков и 10 передач без потерь в матче против «Денвера»

Райан Нембхард провел лучший матч в карьере.

Защитник «Далласа » Райан Нембхард установил новые рекорды карьеры по очкам и передачам в победной игре с «Денвером » (131:121).

22-летний новичок, выступающий на двустороннем контракте, набрал 28 очков, попав 12 бросков с игры из 14, включая 4 из 5 трехочковых. Также на его счету 3 подбора, 10 передач и ни одной потери.