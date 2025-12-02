«Даллас» с помощью Энтони Дэвиса (32+13) победил «Денвер», несмотря на трипл-дабл Николы Йокича (29+20+13)

Дэвис помог «Мэверикс» обыграть «Наггетс», набрав 32 очка и 13 подборов.

Во втором матче после восстановления от травмы форвард «Далласа » Энтони Дэвис записал на свой счет 32 очка, а его команда обыграла «Денвер » со счетом 131:121.

Дэвис попал 13 из 23 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 4 из 5 штрафных. В его активе также 13 подборов, 4 передачи и 2 блок-шота.

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил свой 11-й за сезон трипл-дабл (29 очков, рекордные за сезон 20 подборов и 13 передач), но его усилий оказалось недостаточно.

Уступая 4 очка за 9,5 минут до конца, «Мэверикс» удался рывок 18:5, установивший счет 129:117 в их пользу за 1,5 минуты до сирены. «Наггетс» на том отрезке смазали 10 бросков подряд, включая 6 трехочковых.