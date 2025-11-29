  • Спортс
  • Егор Дёмин о 23 очках за вторую половину матча с «Филадельфией»: «Для меня настал момент, когда я нашел в себе дополнительную энергию и лучше почувствовал игру»
Егор Дёмин о 23 очках за вторую половину матча с «Филадельфией»: «Для меня настал момент, когда я нашел в себе дополнительную энергию и лучше почувствовал игру»

Дёмин поведал, за счет чего он провел успешную вторую половину игру с «Сиксерс».

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин не набрал очков в первой половине игры с «Филадельфией», однако провел успешную вторую половину, записав на свой счет 23 очка.

После проигранного матча (103:115) Дёмин объяснил, что изменилось после большого перерыва.

«Я думаю, нам просто нужно было по-настоящему включиться. И лично для меня настал тот момент, когда я почувствовал себя лучше. Я нашел в себе дополнительную энергию, и лучше почувствовал игру», – сказал россиянин.

Дёмин выдал лучший матч карьеры, набрав 23 очка, 9 подборов и 5 передач за 30,5 минуты. Он реализовал 8 из бросков 18 с игры и 5 из 14 из-за трехочковой дуги. Количество набранных очков и подборов стало для него рекордным.

Пять реализованных трехочковых Дёмина стали третьим результатом для новичков в истории клуба, отставая всего на один бросок от рекорда, который делят Керри Киттлс (17 февраля 1997) и Боян Богданович (10 апреля 2015).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
logoЕгор Дёмин
logoФиладельфия
logoБруклин
logoНБА
