Деандре Эйтон перед игрой с «Далласом»: «Моя задача в «Лейкерс» – укрепить защиту и быть заметным на обеих половинах площадки»
Деандре Эйтон отпустил шпильку в адрес Энтони Дэвиса.
Бигмен «Лейкерс» Деандре Эйтон перед игрой с «Далласом» произнес слова, которые были восприняты как намек на неудачу его предшественника в команде Энтони Дэвиса.
«Моя задача в «Лейкерс» заключается в том, чтобы дать команде то, чего ей давно не хватало: мощного игрока, способного выдавать хорошие цифры, укрепить защиту и быть заметным на обеих половинах площадки.
Делать статистику здесь – не так и сложно. Лука и Леброн делают свое дело. Теперь пришла моя очередь доказывать», – заявил Эйтон.
Ранее ключевым «большим» калифорнийцев был Дэвис, которого по ходу прошлого сезона обменяли в «Мэверикс».
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости