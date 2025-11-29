Деандре Эйтон перед игрой с «Далласом»: «Моя задача в «Лейкерс» – укрепить защиту и быть заметным на обеих половинах площадки»

Деандре Эйтон отпустил шпильку в адрес Энтони Дэвиса.

Бигмен «Лейкерс » Деандре Эйтон перед игрой с «Далласом » произнес слова, которые были восприняты как намек на неудачу его предшественника в команде Энтони Дэвиса .

«Моя задача в «Лейкерс» заключается в том, чтобы дать команде то, чего ей давно не хватало: мощного игрока, способного выдавать хорошие цифры, укрепить защиту и быть заметным на обеих половинах площадки.

Делать статистику здесь – не так и сложно. Лука и Леброн делают свое дело. Теперь пришла моя очередь доказывать», – заявил Эйтон.

Ранее ключевым «большим» калифорнийцев был Дэвис, которого по ходу прошлого сезона обменяли в «Мэверикс».