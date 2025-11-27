  • Спортс
  • 60 очков Джейлена Брауна и Деррика Уайта помогли «Бостону» прервать 13-матчевую победную серию «Детройта»
60 очков Джейлена Брауна и Деррика Уайта помогли «Бостону» прервать 13-матчевую победную серию «Детройта»

Джейлен Браун и Деррик Уайт привели «Селтикс» к победе над «Пистонс».

«Бостон» справился с «Детройтом» в матче в рамках Кубка НБА (117:114), прервав победную серию «Пистонс» из 13 матчей подряд.

60 очков на счету защитников Джейлена Брауна и Деррика Уайта.

Браун набрал 33 очка, 10 подборов, 5 передач на 5 потерь, 2 перехвата и 2 блок-шота при 12 точных из 32 бросков с игры, 2 из 7 трехочковых и 7 из 8 штрафных.

Уайт добавил 27 очков (7 из 13 с игры, 6 из 11 из-за дуги, 7 из 7 с линии), 7 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот.

Со стороны «Детройта» выделился разыгрывающий Кейд Каннингем. В его активе 42 очка (12 из 26 с игры, 4 из 9 из-за дуги, 14 из 16 с линии), 8 подборов и 5 передач на 4 потери.

Центровой Джейлен Дюрен снова отличился в борьбе за отскоки, оформив крупный дабл-дабл – 12 очков и 16 подборов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
