«Индиана» присматривается к Хосе Альварадо

«Пэйсерс» находятся в поиске защитника и, по информации инсайдера Джейка Фишера, проявляют интерес к Хосе Альварадо из «Нового Орлеана».

27-летний Альварадо в текущем сезоне принял участие в 10 матчах «Пеликанс», выходя со скамейки запасных и набирая в среднем 6,7 очка (42,3% с игры, 42,9% из-за дуги), 2,6 подбора и 2,6 передачи за 18,9 минуты на паркете.

На прошлой неделе «Пэйсерс» подписали соглашение с Монте Моррисом, предварительно отчислив Мэка Маккланга.