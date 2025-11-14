2

«Индиана» присматривается к Хосе Альварадо

«Пэйсерс» находятся в поиске защитника и, по информации инсайдера Джейка Фишера, проявляют интерес к Хосе Альварадо из «Нового Орлеана».

27-летний Альварадо в текущем сезоне принял участие в 10 матчах «Пеликанс», выходя со скамейки запасных и набирая в среднем 6,7 очка (42,3% с игры, 42,9% из-за дуги), 2,6 подбора и 2,6 передачи за 18,9 минуты на паркете.

На прошлой неделе «Пэйсерс» подписали соглашение с Монте Моррисом, предварительно отчислив Мэка Маккланга.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoИндиана
возможные переходы
logoХосе Альварадо
logoНБА
logoНовый Орлеан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аарон Несмит получил травму колена и покинул площадку с посторонней помощью
вчера, 06:22Видео
Ти Джей Макконнелл дебютировал в сезоне-2025/26 с 12 очками
12 ноября, 04:28
«Индиана» отчислила Мэка Маккланга и подписала Монте Морриса
6 ноября, 20:57
Главные новости
Евролига. 21+10 Кабенгеле помогли «Дубаю» обыграть «Жальгирис», «Милан» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
вчера, 20:48Live
Дэвион Митчелл: «Отсутствие Брансона сделает «Никс» даже более опасными, они лучше двигают мяч, не такие инертные»
вчера, 20:59
НБА. Кубок. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Сан-Антонио» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 20:38
Чендлер Парсонс о переходе в «Мемфис» в 2016 году: «Покойся с миром, «Grit and Grind», после моего подписания»
вчера, 20:18
Центровой «Далласа» Дерек Лайвли вернется на площадку в матче с «Клипперс»
вчера, 19:42
«Нам казалось, что он вообще не тренировался летом». Физическая форма и подход Энтони Дэвиса вызывали вопросы в «Лейкерс» перед обменом
вчера, 19:16
Менеджер НБА: «Купер Флэгг должен стать лучшим новичком, но медиа умеют иногда все испортить»
вчера, 18:45
«Финикс» отправил Хамана Малуача (10-й номер драфта-2025) и Рашира Флеминга (31-й) в G-лигу
вчера, 18:28
Скаут НБА о шансах «Тандер» на 70 побед: «Единственный вопрос в их желании»
вчера, 17:58
Пейтон Уотсон сменил агентство и присоединился к Klutch Sports
вчера, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Шоле» проиграл «Нантеру»
вчера, 21:30
Адриатическая лига. «Студентски центар» уступил «Клужу», «Задар» победил «Мегу»
вчера, 21:02
Премьер-лига. Женщины. «Энергия» победила «Самару»
вчера, 20:35
Эйжа Уилсон об отношениях с Бэмом Адебайо: «Он идеален, его поддержка невероятна»
вчера, 19:56
Шейн Ларкин получил травму паха в первой четверти матча с «Баварией»
вчера, 19:30
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» уступил «Галатасараю»
вчера, 18:30
Джордж Ньянг близок к возвращению в состав «Юты», пройдет осмотр через неделю
вчера, 18:10
Домашний матч «Виртуса» с «Маккаби» 21 ноября может быть перенесен из-за опасений полиции
вчера, 15:21
Противостояния греческих и сербских клубов привели «Црвену Звезду» и «Олимпиакос» к новым штрафам в Евролиге
вчера, 14:30
Осо Игодаро завершил матч с показателем полезности «+52». Это повторение третьего лучшего результата в истории НБА
вчера, 10:02