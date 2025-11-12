8

У Дариуса Гарлэнда диагностирован ушиб пальца левой ноги, сроки возвращения неизвестны

Дариус Гарлэнд выбыл на неопределенный срок из-за ушиба пальца левой ноги.

«Кливленд» официально объявил, что у разыгрывающего Дариуса Гарлэнда диагностирован ушиб большого пальца левой ноги – той самой, на которой он перенес операцию прошедшим летом.

Медицинский штаб «Кавальерс» подтвердил диагноз после дополнительного обследования. Гарлэнд будет проходить ежедневное лечение, продолжая следовать плану восстановления после операции.

Травма произошла во второй четверти матча с «Майами», когда Гарлэнд случайно столкнулся с форвардом «Хит» Николой Йовичем при проходе к кольцу.

25-летний баскетболист уже пропустил ответную игру с «Майами», а сроки его возвращения будут определены позднее.

