Крис Финч о защите «Миннесоты»: «Если честно, сейчас очень этим обеспокоен»

«Тимбервулз» неудачно играют на старте чемпионата.

Команда находится на 24-м месте по защитному рейтингу и идет с результатом 2-3.

«Не знаю, просто сейчас не играю в обороне так, как должен, видимо. Плохо обхожу заслоны. Не знаю.

Мы просто не на одной волне. Пара человек играют вместе, а остальные нет. Надо сыграться, больше разговаривать, давать понять, что собираемся делать до выхода на площадку», – поделился форвард Джейден Макдэниэлс. На старте чемпионата команда пропускает на 9,8 очка на 100 владений больше, когда он находится на площадке, хотя это и связано с его игрой против основных «скореров» соперника.

«Нам надо действовать совместно, как одной команде. У всех пятерых должен быть один настрой. Слишком часто кто-то один вылетает из расстановки. Мы не успеваем занять позиции на разных сторонах площадки.

Много разных комбинаций. Парни меняются местами в ротации. Но принципы должны оставаться принципами, это задача игроков. Нам надо заняться этим», – заключил разыгрывающий Майк Конли.

«Если честно, сейчас очень этим обеспокоен», – признался главный тренер Крис Финч.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
